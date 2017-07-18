«Спартак» может приобрести Нойштедтера у «Фенербахче»

«Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера, сообщает турецкий портал Sporundibi.

По информации издания, «Спартак» уже направил запрос в турецкий клуб по трансферу 29-летнего игрока. Отмечается, что сам «Фенербахче» заинтересован в этой сделке, чтобы уложиться в требования финансового фэйр-плей.

Нойштедтер, который ранее имел немецкое гражданство, получил российское гражданство накануне Евро-2016 и сыграл за сборную России на турнире.

Защитник выступает за «Фенербахче» с 2016 года, с его статистикой можно ознакомиться здесь.