Главный тренер Массимо Каррера рассказал о матче за Суперкубок России против ива» (2:1 доп. время).

- Что скажете по поводу судейства? Семин на него жаловался. Заслуженно ли Адриану остался на поле?

– Вы знаете, что я не люблю комментировать судейство – никогда. Поэтому на ваш вопрос отвечать не буду. По поводу Адриану, я решил, что он будет продолжать играть, потому что у него болела только рука.

- Трудно ли было подготовить команду к этому матчу? Многие футболисты оказались без отпуска из-за сборных. Что ожидали от соперника?

– Мы знали, что «Локомотив» будет играть именно так, готовились именно к такому футболу. Физическая форма у нас не на высшем уровне, ведь идет начало сезона. Но я хочу поздравить и порадоваться за свою команду, ребята заслуженно выиграли этот трофей.

- Сейчас вы провели достаточно сложный матч против «Локо». Впереди – «Динамо». Кто-то из футболистов получит отдых?

– Завтра мы уже тренируемся. Через три дня – играем. Посмотрим, как ребята себя чувствуют, пока говорить рано, кто сыграет, а кто – нет, – сказал Каррера.