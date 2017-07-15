Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Массимо Каррера: «Я не люблю комментировать судейство»

    Теги Спартак Локомотив судьи Суперкубок России Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1 доп. время).

    - Что скажете по поводу судейства? Семин на него жаловался. Заслуженно ли Адриану остался на поле?

    – Вы знаете, что я не люблю комментировать судейство – никогда. Поэтому на ваш вопрос отвечать не буду. По поводу Адриану, я решил, что он будет продолжать играть, потому что у него болела только рука.

    - Трудно ли было подготовить команду к этому матчу? Многие футболисты оказались без отпуска из-за сборных. Что ожидали от соперника?

    – Мы знали, что «Локомотив» будет играть именно так, готовились именно к такому футболу. Физическая форма у нас не на высшем уровне, ведь идет начало сезона. Но я хочу поздравить и порадоваться за свою команду, ребята заслуженно выиграли этот трофей.

    - Сейчас вы провели достаточно сложный матч против «Локо». Впереди – «Динамо». Кто-то из футболистов получит отдых?

    – Завтра мы уже тренируемся. Через три дня – играем. Посмотрим, как ребята себя чувствуют, пока говорить рано, кто сыграет, а кто – нет, – сказал Каррера.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться