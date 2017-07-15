Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал судейство в матче за Суперкубок России против (1:2).

«Первый канал не прогадал, показав футбол в прайм-тайм. Матч был очень интересным для зрителей. Я очень благодарен своим игрокам, они отдали все силы и показали качественный футбол. Игра была совершенно равной.

Но я уже давно говорил – только видеоповторы могут спасти российский футбол! Ведь сегодня Луис Адриано должен был получать вторую желтую и удаление! И вдруг неожиданно желтую получает Баринов. За что?! Никто не понимает.

Судья говорит, что должен был дать две красных карточки – Адриано и Тарасову. А Тарасову за что? И если ты говоришь, что должен был, тогда дай по-честному! Судья испортил полностью матч. Все, спасибо», – сказал Семин.