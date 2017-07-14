Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением об уровне легионеров в чемпионате России.

«Мы наблюдаем, что в межсезонье многие клубы возвращают молодых игроков из аренды, потому что видят наши перспективы в подходе к лимиту на легионеров. Это правильно, надо думать о будущем.

Если приглашать иностранцев, 5–6 игроков, то это должны быть футболисты высокого уровня. Как в Китае сейчас делают. Они приглашают трех, но топ-уровня. То, вокруг чего растет команда и прогрессируют молодые ребята», – сказал Мутко.

Виталий Мутко: «Посмотрите на Китай. Приглашают по три мастера, вокруг которых растет молодежь. А у нас? В чем смысл?»