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    Виталий Мутко: «Легионеры в чемпионате должны быть высокого уровня, как в Китае»

    Теги Виталий Мутко Премьер-лига Россия высшая лига Китай лимит на легионеров

    Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением об уровне легионеров в чемпионате России.

    «Мы наблюдаем, что в межсезонье многие клубы возвращают молодых игроков из аренды, потому что видят наши перспективы в подходе к лимиту на легионеров. Это правильно, надо думать о будущем.

    Если приглашать иностранцев, 5–6 игроков, то это должны быть футболисты высокого уровня. Как в Китае сейчас делают. Они приглашают трех, но топ-уровня. То, вокруг чего растет команда и прогрессируют молодые ребята», – сказал Мутко.

    Виталий Мутко: «Посмотрите на Китай. Приглашают по три мастера, вокруг которых растет молодежь. А у нас? В чем смысл?»

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