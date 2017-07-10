ЦСКА готов предложить за защитника «Коринтианс» Арану больше 10 млн евро

не оставляет попыток приобрести левого защитника «Коринтианс» .

После отказа бразильского клуба продать 20-летнего игрока за 10 миллионов евро, ЦСКА намерен увеличить свое предложение.

хотят выручить за Арану 15 миллионов евро, поскольку клубу принадлежат всего 40% прав на игрока.

Футболистом также интересуется «Бордо», представители которого провели встречу с агентом футболиста. «Бордо» готов заплатить за него всего 9 миллионов, но может уступить права на Пабло Насименто, который оценивается в 3 миллиона.

Подробную статистику Араны можно посмотреть здесь.