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    ЦСКА хочет потратить много денег на бразильца, Обамеянга предложили «Челси». Главные трансферы дня

    Теги возможные трансферы трансферы

    1. ЦСКА предложил за левого защитника «Коринтианс» Арану 14 млн евро и встретился с его агентами.

    2. «Челси» предложили купить Обамеянга за 70 млн фунтов.

    3. «Ювентус» арендовал на сезон у «Баварии» Дугласа Косту. Цена аренды – 6 млн евро (с возможностью выкупа за 40 млн). 

    4. Китайский «Гуанчжоу» отказался продавать Паулиньо в «Барселону» за 27 млн евро.

    5. Дани Алвес официально стал игроком «ПСЖ».

    6. «Ростов» арендовал у «Зенита» Артура Юсупова.

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