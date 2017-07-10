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    Александр Кокорин о жесте с усами: «Только мы с Дзюбой и Кержаковым знаем, что это означает»

    Теги Зенит Артем Дзюба Станислав Черчесов Премьер-лига Россия Александр Кержаков сборная России Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о жесте с изображением усов, который они показали вместе с Артемом Дзюбой. Видео появилось в сторис инстаграма Кокорина с подписью Message («послание» на английском) в конце июня.

    «Не хотелось ли позвонить Черчесову и поговорить? Нет, потому что это выглядело бы как оправдание. Думаю, когда мы увидимся, вместе посмеемся над этой ситуацией.

    Если он у меня спросит, что означает жест, я спокойно все Станиславу Саламовичу объясню. Не считаю, что мы тренера чем-то обидели.

    Честно говоря, не ожидал, что это вызовет такой ажиотаж. Мы ни к кому не обращались, не хотели кого-то задеть. В конце прошлого сезона мы договорились, что будем так праздновать голы.

    Только мы с Артемом и Кержом [Кержаковым] знаем, что это означает. Это наш секрет, за которым не таится ничего сверхъестественного. А люди начали писать, даже не разузнав, что к чему. Попытались столкнуть лбами», — сказал Кокорин.

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