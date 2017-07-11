Хамес перешел в «Баварию», Дани Алвес почти в «ПСЖ». Главные трансферы дня

1. «Бавария» арендовала Хамеса у «Реала» на два года. Потом мюнхенцы смогут выкупить игрока за 35-40 миллионов евро.

2. Дани Алвес близок к подписанию контракта с «ПСЖ». Он уже прилетел в Париж.

3. Джанлуиджи Доннарумма продлил контракт с «Миланом». Зарплата – 6 млн евро, соглашение действует до 2021 года.

4. «Сан-Паулу» отказал «Зениту» в просьбе купить Кайо в рассрочку. 18 миллионов евро требуются сразу.

5. «Атлетико» и «Монако» договорились о трансфере Фабиньо за 45 миллионов евро.

6. «Амкар» арендует Рязанцева у «Зенита». Еще питерский клуб продаст Йовановича в «Бордо» за 3 миллиона евро.