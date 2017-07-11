Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хамес перешел в «Баварию», Дани Алвес почти в «ПСЖ». Главные трансферы дня

    Теги возможные трансферы трансферы

    1. «Бавария» арендовала Хамеса у «Реала» на два года. Потом мюнхенцы смогут выкупить игрока за 35-40 миллионов евро

    2. Дани Алвес близок к подписанию контракта с «ПСЖ». Он уже прилетел в Париж. 

    3. Джанлуиджи Доннарумма продлил контракт с «Миланом». Зарплата – 6 млн евро, соглашение действует до 2021 года. 

    4. «Сан-Паулу» отказал «Зениту» в просьбе купить Кайо в рассрочку. 18 миллионов евро требуются сразу. 

    5. «Атлетико» и «Монако» договорились о трансфере Фабиньо за 45 миллионов евро.

    6. «Амкар» арендует Рязанцева у «Зенита». Еще питерский клуб продаст Йовановича в «Бордо» за 3 миллиона евро

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться