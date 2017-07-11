Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Сан-Паулу» отказал «Зениту» в просьбе купить Кайо в рассрочку

    Теги Зенит высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия Сан-Паулу возможные трансферы Родриго Кайо

    «Зенит» попросил руководство «Сан-Паулу» приобрести защитника команды Родриго Кайо в рассрочку. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

    Сумма отступных за игрока составляет 18 миллионов евро.

    Отмечается, что «Сан-Паулу» ответил «Зениту» отказом, а переговоры на данном этапе приостановились.

    Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.

    «Сан-Паулу»: «Зенит» готов выплатить отступные за Кайо, но переговоров не было»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться