«Сан-Паулу» отказал «Зениту» в просьбе купить Кайо в рассрочку

попросил руководство «Сан-Паулу» приобрести защитника команды в рассрочку. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Сумма отступных за игрока составляет 18 миллионов евро.

Отмечается, что ответил «Зениту» отказом, а переговоры на данном этапе приостановились.

Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.

«Сан-Паулу»: «Зенит» готов выплатить отступные за Кайо, но переговоров не было»