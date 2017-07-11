«Сан-Паулу» отказал «Зениту» в просьбе купить Кайо в рассрочку
«Зенит» попросил руководство «Сан-Паулу» приобрести защитника команды Родриго Кайо в рассрочку. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Сумма отступных за игрока составляет 18 миллионов евро.
Отмечается, что «Сан-Паулу» ответил «Зениту» отказом, а переговоры на данном этапе приостановились.
Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.
«Сан-Паулу»: «Зенит» готов выплатить отступные за Кайо, но переговоров не было»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.