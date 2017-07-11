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    «Атлетико» и «Монако» договорились о трансфере Фабиньо за 45 млн евро

    Теги Монако Атлетико лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Фабиньо

    «Атлетико» и «Монако» согласовали условия трансфера полузащитника Фабиньо.

    23-летний бразилец перейдет в мадридский клуб в январе 2018 года. Сумма сделки составит 45 миллионов евро.

    Фабиньо уже согласовал условия личного контракта с «Атлетико».

    Ранее сообщалось об интересе к Фабиьо со стороны «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    Подробную статистику выступлений Фабиньо вы можете посмотреть здесь.

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