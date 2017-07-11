«Атлетико» и «Монако» договорились о трансфере Фабиньо за 45 млн евро
«Атлетико» и «Монако» согласовали условия трансфера полузащитника Фабиньо.
23-летний бразилец перейдет в мадридский клуб в январе 2018 года. Сумма сделки составит 45 миллионов евро.
Фабиньо уже согласовал условия личного контракта с «Атлетико».
Ранее сообщалось об интересе к Фабиьо со стороны «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Подробную статистику выступлений Фабиньо вы можете посмотреть здесь.
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