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    «ПСЖ» пытается перехватить Дани Алвеса у «Ман Сити»

    Теги ПСЖ Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия Дани Алвес лига 1 Франция возможные трансферы

    Защитник Даниэл Алвес может перебраться в «ПСЖ».

    По информации L’Equipe, парижане решили побороться за игрока с «Манчестер Сити» и достигли с ним некой договоренности. Ожидается, что Алвес прибудет в Париж на следующей неделе.

    При этом бразильский журналист Бруно Андраде утверждает, что попытки «ПСЖ» договориться с Алвесом не достигли успеха. Футболист якобы заявил представителям парижского клуба, что у него устная договоренность с «Манчестер Сити». Трансфер в «Сити» может быть оформлен на следующей неделе.

    Последним клубом Дани Алвеса был «Ювентус», который он покинул на правах свободного агента. Статистику бразильца можно изучить здесь.

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