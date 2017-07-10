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    Дани Алвес обвинил президента «Барселоны» Бартомеу во лжи

    Теги Барселона Дани Алвес примера Испания происшествия Жозеп Бартомеу

    Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес обвинил президента каталонцев Жозепа Бартомеу во лжи.

    Фунцкционер, комментируя в интервью уход игрока по окончании сезона-2015/16, отметил, что бразилец ушел не из-за проблем с руководством, а из-за проблем личного характера. Алвес опубликовал интервью в твиттере, подписав его словом «ложь».

    Отметим, что 34-летний Алвес разорвал контракт с «Ювентусом» и находится в статусе свободного агента.

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