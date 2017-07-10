Дани Алвес обвинил президента «Барселоны» Бартомеу во лжи

Бывший защитник «Барселоны» обвинил президента каталонцев Жозепа Бартомеу во лжи.

Фунцкционер, комментируя в интервью уход игрока по окончании сезона-2015/16, отметил, что бразилец ушел не из-за проблем с руководством, а из-за проблем личного характера. Алвес опубликовал интервью в твиттере, подписав его словом «ложь».

Отметим, что 34-летний Алвес разорвал контракт с «Ювентусом» и находится в статусе свободного агента.