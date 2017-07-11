«Бавария» намерена арендовать Хамеса на 2 года с правом выкупа

продолжает переговоры с «Реалом» о переходе полузащитника .

Сообщается, что мюнхенцы предложили взять 25-летнего колумбийца в двухлетнюю аренду с опцией выкупа.

Хамес, чей контракт с мадридцами рассчитан до июня 2020 года, отлично знаком главному тренеру «Баварии» Карло Анчелотти по совместной работе в .

Ранее стало известно, что на хавбека также претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».