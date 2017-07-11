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    «Бавария» намерена арендовать Хамеса на 2 года с правом выкупа

    Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Хамес Родригес

    «Бавария» продолжает переговоры с «Реалом» о переходе полузащитника Хамеса Родригеса.

    Сообщается, что мюнхенцы предложили взять 25-летнего колумбийца в двухлетнюю аренду с опцией выкупа.

    Хамес, чей контракт с мадридцами рассчитан до июня 2020 года, отлично знаком главному тренеру «Баварии» Карло Анчелотти по совместной работе в «Реале».

    Ранее стало известно, что на хавбека также претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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