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    Руни вернулся в «Эвертон», Рюдигер перешел в «Челси». Главные трансферы дня

    Теги возможные трансферы трансферы

    Главные трансферные новости и слухи дня.

    1. Уэйн Руни вернулся в «Эвертон». Он провел в «Манчестер Юнайтед» 13 сезонов. Форвард признался, что все это время носил пижаму в цветах «Эвертона».

    2. Защитник Антонио Рюдигер перешел из «Ромы» в «Челси». Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Еще 4 миллиона – это потенциальные бонусы.

    3. «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Реалом» по Хамесу и отказался от покупки Мораты.

    4. «Милан» в январе попытается купить у «Реала» Луку Модрича.

    5. «Спартак» интересуется защитником «Удинезе» Эрто.

    6. Центрдеф ван Дейк сообщил «Саутгемптону», что хочет перейти в «Ливерпуль».

    7. У окружения Пьера-Эмерика Обамеянга на ближайшей неделе будет новая встреча с «Миланом».

    8. Звезда ЧМ-2014 Гильермо Очоа перешел в «Стандард».

    9. «Валенсия» предложила «Зениту» 5 миллионов евро за Нету.

    10. Семин отказался от приобретения Караваева в «Локомотив».

    Цитата дня:

    Паулиньо: «Российский клуб предлагал мне в 10 раз больше, чем я получал в «Коринтианс».

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