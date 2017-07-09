У окружения Обамеянга будет новая встреча с «Миланом»
«Милан» рассчитывает провести встречу с окружением нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга на следующей неделе.
Итальянский клуб надеется согласовать стоимость трансфера и зарплату форварда. Как отмечается, «Боруссия» и агент игрока рассчитывают на крупные суммы. Ранее сообщалось, что дортмундский клуб требует за трансфер 80 миллионов евро.
Подробную статистику Обамеянга можно посмотреть здесь.
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