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    У окружения Обамеянга будет новая встреча с «Миланом»

    Теги Боруссия Дортмунд Милан бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг

    «Милан» рассчитывает провести встречу с окружением нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга на следующей неделе.

    Итальянский клуб надеется согласовать стоимость трансфера и зарплату форварда. Как отмечается, «Боруссия» и агент игрока рассчитывают на крупные суммы. Ранее сообщалось, что дортмундский клуб требует за трансфер 80 миллионов евро.

    Подробную статистику Обамеянга можно посмотреть здесь.

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