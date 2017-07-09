Полузащитник «Реала» Хамес Родригес близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер Жозе Моуринью ранее сказал исполнительному вице-президенту клуба Эду Вудворду прекратить переговоры по трансферу форварда «Реала» Альваро Морате.

Сообщается, что «красные дьяволы» начали переговоры о покупке 25-летнего колумбийца, который решил покинуть «Реал».

Подобную статистику Родригеса можно посмотреть здесь.