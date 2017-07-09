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    Смолов получил травму и может пропустить до 3 недель

    Теги ЦСКА Федор Смолов Премьер-лига Россия травмы товарищеские матчи (клубы) Краснодар

    Форвард «Краснодара» Федор Смолов получил травму в товарищеском матче против ЦСКА (1:1). Срок восстановления игрока может составить до трех недель.

    «Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб «Краснодара» не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии.

    Ожидается, что Смолов пройдет углубленное обследование в Москве либо Мюнхене», – рассказал представитель игрока Кахор Муминов.

    Подробную статистику выступлений Смолова вы можете посмотреть здесь.

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