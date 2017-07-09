Смолов получил травму и может пропустить до 3 недель
Форвард «Краснодара» Федор Смолов получил травму в товарищеском матче против ЦСКА (1:1). Срок восстановления игрока может составить до трех недель.
«Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб «Краснодара» не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии.
Ожидается, что Смолов пройдет углубленное обследование в Москве либо Мюнхене», – рассказал представитель игрока Кахор Муминов.
Подробную статистику выступлений Смолова вы можете посмотреть здесь.
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