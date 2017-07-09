Смолов получил травму и может пропустить до 3 недель

Форвард «Краснодара» Федор Смолов получил травму в товарищеском матче против (1:1). Срок восстановления игрока может составить до трех недель.

«Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии.

Ожидается, что Смолов пройдет углубленное обследование в Москве либо Мюнхене», – рассказал представитель игрока Кахор Муминов.

Подробную статистику выступлений Смолова вы можете посмотреть здесь.