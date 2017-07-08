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    Товарищеские матчи. «Рубин» разгромно уступил «Арминии», «Краснодар» против пражской «Славии»

    Теги Ростов Рубин Премьер-лига Россия Славия Прага Брондбю товарищеские матчи (клубы) результаты Краснодар Блау-Вайсс Линц

    Российские клубы продолжают подготовку к предстоящему сезону.

    Товарищеские матчи

    Блау-Вайсс Д2 Австрия – Ростов Россия – 3:0 (1:0)

    РОСТОВ: Песьяков, Рукас, Тананеев, Обивалин, Соболь, Сорокин, Эзатолахи, Препелицэ, Сиденко, Григорьев, Эрнест.

    Рубин Россия – Арминия Д2 Германия – 0:4 (0:4)

    РУБИН: Рыжиков, Бауэр (Кудряшов, 46), Бурлак (Санчес, 46), Камболов, Сорокин (Самбрано, 46), Набиуллин (Кузьмин, 46), Цакташ (Мвила, 46), Оздоев (Сонг, 46), Жемалетдинов, Карадениз (Рочина, 46), Канунников.

    Славия Прага Чехия – Краснодар Россия – 19.10

    КРАСНОДАР: Адамов, Ристич, Жиров, Налдо, Янбаев, Грицаенко, Жигулев, Уткин, Сулейманов, Жоаозиньо, Комличенко.

    Ростов Россия – Брондбю Дания – 19.30

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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