Товарищеские матчи. «Рубин» разгромно уступил «Арминии», «Краснодар» против пражской «Славии»
Российские клубы продолжают подготовку к предстоящему сезону.
Товарищеские матчи
Блау-Вайсс Д2 Австрия – Ростов Россия – 3:0 (1:0)
РОСТОВ: Песьяков, Рукас, Тананеев, Обивалин, Соболь, Сорокин, Эзатолахи, Препелицэ, Сиденко, Григорьев, Эрнест.
Рубин Россия – Арминия Д2 Германия – 0:4 (0:4)
РУБИН: Рыжиков, Бауэр (Кудряшов, 46), Бурлак (Санчес, 46), Камболов, Сорокин (Самбрано, 46), Набиуллин (Кузьмин, 46), Цакташ (Мвила, 46), Оздоев (Сонг, 46), Жемалетдинов, Карадениз (Рочина, 46), Канунников.
Славия Прага Чехия – Краснодар Россия – 19.10
КРАСНОДАР: Адамов, Ристич, Жиров, Налдо, Янбаев, Грицаенко, Жигулев, Уткин, Сулейманов, Жоаозиньо, Комличенко.
Ростов Россия – Брондбю Дания – 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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