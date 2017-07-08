Погба выложил видео танца с Лукаку: «Встретимся завтра на тренировке»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отреагировал на приобретение клубом форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку.

Француз выложил в инстаграм видео, на котором футболисты танцуют на вилле в Лос-Анджелесе.

«Встретится завтра на тренировке», – подписал видео Погба.

Считается, что Погба мог помочь клубу уговорить бельгийского нападающего перейти в «МЮ». Погба отметил видео хэштегом #АгентП

Агент игроков Мино Райола настаивал именно на переходе Лукаку в «МЮ». Сумма трансфера составит около 75 миллионов фунтов, еще 15 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Кроме того, в «Эвертон» вернется нападающий Уэйн Руни.