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    Моуринью не верил, что Лукаку станет топ-игроком и убедил «Челси» не просить у «Эвертона» опцию обратного выкупа

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Эвертон премьер-лига Англия Ромелу Лукаку

    Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью посоветовал руководству лондонцев не включать в договор о переходе форварда Ромелу Лукаку в «Эвертон» опцию обратного выкупа.

    Менеджмент «Челси» был готов снизить трансферную стоимость нападающего, а «Эвертон» при этом был не против опции обратного выкупа игрока сборной Бельгии. Однако Моуринью сообщил руководству «Челси», что не видит в Лукаку игрока топ-класса, который мог бы усилить команду в будущем.

    Сегодня «МЮ», который возглавляет Моуринью, объявил о достижении договоренности с «Эвертоном» по трансферу Лукаку. Ранее игрока пытался купить «Челси».

    Подробную статистику выступлений Лукаку вы можете посмотреть здесь.

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