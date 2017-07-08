Моуринью не верил, что Лукаку станет топ-игроком и убедил «Челси» не просить у «Эвертона» опцию обратного выкупа

Бывший главный тренер Жозе Моуринью посоветовал руководству лондонцев не включать в договор о переходе форварда Ромелу Лукаку в опцию обратного выкупа.

Менеджмент «Челси» был готов снизить трансферную стоимость нападающего, а «Эвертон» при этом был не против опции обратного выкупа игрока сборной Бельгии. Однако Моуринью сообщил руководству «Челси», что не видит в Лукаку игрока топ-класса, который мог бы усилить команду в будущем.

Сегодня «МЮ», который возглавляет Моуринью, объявил о достижении договоренности с «Эвертоном» по трансферу Лукаку. Ранее игрока пытался купить «Челси».

Подробную статистику выступлений Лукаку вы можете посмотреть здесь.