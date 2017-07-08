Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «МЮ» сегодня намерен объявить о переходе Лукаку, оценка сделки – 100 млн фунтов, включая Руни

    Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Челси Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Мино Райола Ромелу Лукаку

    «МЮ» сегодня намерен объявить о переходе форварда Ромелу Лукаку из «Эвертона», сообщает The Guardian. 

    Это должно произойти после прибытия команды в Лос-Анджелес, откуда начнется ее тур по США. Лукаку, находившийся в отпуске вместе с Полем Погба, проходил там медосмотр. 

    Клуб борется за 24-летнего бельгийца с «Челси», который недавно повторил предложение «МЮ» в размере 75 млн фунтов. 

    Сообщается, что новое предложение «МЮ» суммарно будет оцениваться в 100 млн фунтов, из которых 75 млн – базовая часть, 15 млн бонусов за достижения игрока, 10 млн – стоимость форварда Уэйна Руни, который перейдет из «МЮ» в «Эвертон». 

    Агент Лукаку Мино Райола настаивает на переходе в «МЮ». 

    Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Антонио Конте остался недоволен тем, что «Челси» уступил «Юнайтед» в борьбе за нападающего. Подробную статистику Лукаку можно изучить здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться