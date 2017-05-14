Главный тренер Массимо Каррера поделился мнением о лимите на легионеров в премьер-лиге.

- Что думаете про лимит на легионеров?

– Это ограничение – проблема, когда нужно составить схему игры, сделать замену, это проблема тренера. Но я считаю, что, если мы хотим повышать уровень русского футбола, нужно давать возможность российским футболистам показать себя. Если будет много легионеров, какой в этом смысл?

- Можете представить, чтобы в Италии было правило 5 итальянцев обязательно на поле?

– Какое-то время тому назад в Италии тоже было ограничение на легионеров. Я работал в сборной. Иногда из 22 игроков на поле 2 итальянца. Сложно сформировать команду из граждан страны, без легионеров.

- У вас опыт тренера сборной, другой взгляд на проблему?

– Работа другая, больше времени между матчами. Иногда мы были на матчах, когда на поле был 1 итальянец. Это непросто, когда нужно подобрать правильных игроков в сборную. Если мы хотим развивать национальный футбол, надо давать и гражданам страны играть, не только легионерам, – сказал Каррера.