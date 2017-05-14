Массимо Каррера о лимите: «Если мы хотим повышать уровень русского футбола, нужно давать возможность своим футболистам»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о лимите на легионеров в премьер-лиге.
- Что думаете про лимит на легионеров?
– Это ограничение – проблема, когда нужно составить схему игры, сделать замену, это проблема тренера. Но я считаю, что, если мы хотим повышать уровень русского футбола, нужно давать возможность российским футболистам показать себя. Если будет много легионеров, какой в этом смысл?
- Можете представить, чтобы в Италии было правило 5 итальянцев обязательно на поле?
– Какое-то время тому назад в Италии тоже было ограничение на легионеров. Я работал в сборной. Иногда из 22 игроков на поле 2 итальянца. Сложно сформировать команду из граждан страны, без легионеров.
- У вас опыт тренера сборной, другой взгляд на проблему?
– Работа другая, больше времени между матчами. Иногда мы были на матчах, когда на поле был 1 итальянец. Это непросто, когда нужно подобрать правильных игроков в сборную. Если мы хотим развивать национальный футбол, надо давать и гражданам страны играть, не только легионерам, – сказал Каррера.
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