Председатель совета директоров Леонид Федун высказался о грядущем изменении лимита на легионеров.

Я всегда выступал за то, чтобы были преференции для доморощенных игроков, но все будет зависеть от их количества. Мне не нравится схема «10 легионеров плюс 15 россиян». Я бы сказал, что надо начинать с «8+17», а потом ежегодно снижать его, «7+18» и так далее до «5+20».

Надо внимательно посмотреть на опыт регулирования футбольного рынка в Китае, который ввел лимит на легионеров и специальные выплаты, если они приобретаются. Уверен, что через 4-5 лет Китай войдет в пятерку-шестерку ведущих футбольных держав мира», – заявил Федун.

Виталий Мутко: «В следующем сезоне изменим лимит. Он будет в заявке, а не на поле»