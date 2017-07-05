Депутат Госдумы от КПРФ: «Выступим с инициативой запретить госкорпорациям тратить деньги на легионеров»
Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин предложил ввести законодательный запрет выделять государственные средства на покупку легионеров.
«В РФ госкорпорации, бюджеты разных уровней вкладывают деньги не в развитие спортивной инфраструктуры, а в покупку дорогостоящих иностранных легионеров. Мы сегодня на отчете вице-премьера выступим с инициативой о законодательном запрете госкорпорациям тратить деньги на покупку иностранных легионеров.
Если хотите покупать иностранцев, привлекайте частные средства, выращивайте своих спортсменов, которые заиграют в ведущих клубах мира и Европы», – сказал Афонин.
Депутат уточнил, что соответствующий законопроект фракция КПРФ внесет в осеннюю сессию.
Сегодня в Госдуме пройдет «правительственный час» с участием вице-премьера Виталия Мутко, курирующего вопросы спорта.
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