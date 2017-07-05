Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин предложил ввести законодательный запрет выделять государственные средства на покупку легионеров.

«В РФ госкорпорации, бюджеты разных уровней вкладывают деньги не в развитие спортивной инфраструктуры, а в покупку дорогостоящих иностранных легионеров. Мы сегодня на отчете вице-премьера выступим с инициативой о законодательном запрете госкорпорациям тратить деньги на покупку иностранных легионеров.

Если хотите покупать иностранцев, привлекайте частные средства, выращивайте своих спортсменов, которые заиграют в ведущих клубах мира и Европы», – сказал Афонин.

Депутат уточнил, что соответствующий законопроект фракция КПРФ внесет в осеннюю сессию.

Сегодня в Госдуме пройдет «правительственный час» с участием вице-премьера , курирующего вопросы спорта.