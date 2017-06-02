Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением о наличии легионеров в российской премьер-лиге.

«Наличие иностранцев в РФПЛ – это плохо. Свои могли бы расти и свои могли бы развиваться.

Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя и новое поколение футболистов. Они будут играть блестяще, у нас задатки хорошие.

Что касается зарплат, я бы установил футболистам минимальную приличную зарплату, а дальше – только за результат», – сказал Зюганов.

Министр спорта РФ: «Нынешний лимит на легионеров – оптимальный»