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    Дмитрий Песков: «О конкретных решениях по отказу России от легионеров в футболе речи не шло»

    Теги Премьер-лига Россия Владимир Путин лимит на легионеров Дмитрий Песков политика

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента о поддержке мер по запрету на иностранных футболистов.

    «На президентском совете по развитию спорта о каких-то конкретных решениях по отказу России от легионеров в футболе речи не шло», — сказал Песков.

    Путин поддержал «стопроцентное импортозамещение» легионеров в футболе

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