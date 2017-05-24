Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента о поддержке мер по запрету на иностранных футболистов.

«На президентском совете по развитию спорта о каких-то конкретных решениях по отказу России от легионеров в футболе речи не шло», — сказал Песков.

Путин поддержал «стопроцентное импортозамещение» легионеров в футболе