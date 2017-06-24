Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался по поводу лимита на легионеров.

«Лимит был, есть и будет, и в стратегии футбола мы это обозначили. Вы знаете позицию и президента, и председателя правительства, что тут дискуссии проводить? Я соглашусь, что мы можем вернуться к формулировке лимита с точки зрения заявки, а не количества выходящих на поле игроков. Сегодня она такая, не исключаю, что после чемпионата мира мы можем к этому вопросу вернуться.

Все зависит от предложения комитета по профессиональному футболу. Я бы хотел, чтобы это было выработано всеми российскими клубами, всей футбольной общественностью. Но если мы не будем защищать доморощенных игроков, то мы никогда ничего не достигнем на уровне национальной сборной.

Когда я вернулся в футбол, у нас не было никакого лимита. И вы все помните «португальское» «Динамо». Если у клуба есть деньги, он обязательно найдет более готового игрока.

Если бы не лимит, мы бы увидели Джикию? Головина? Кутепова? Зобнина? Я в этом абсолютно уверен, а вы все это поймете чуть позже. Богатые клубы, они пошли и купили игрока другой сборной. Мальчишка из школы не сможет с ним конкурировать.

А большие деньги… Ну так установите потолок зарплат, не платите им столько. Все эти разговоры не хочется бесконечно начинать, решение принято, и оно такое. Это помогло нам на чемпионате Европы в 2008 году, это поможет нам и сейчас. Умножьте 16 на 5, мы выбор имеем уже из 60 человек, а совсем недавно – из 30», – сказал Мутко.