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    Marca: «Реал» не продаст Бэйла этим летом

    Теги Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Гарет Бэйл

    «Реал» не собирается расставаться с полузащитником Гаретом Бэйлом, которого хотят приобрести «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

    По информации Marca, 27-летний валлиец считается в мадридском клубе неприкасаемым и входит в планы главного тренера Зинедина Зидана. Сам Бэйл, пропустивший половину прошлого сезона из-за травм, также не намерен менять клуб.

    Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Бэйла в случае покупки форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

    Контракт Бэйла с мадридцами рассчитан до 2022 года.

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