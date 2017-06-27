не собирается расставаться с полузащитником Гаретом Бэйлом, которого хотят приобрести «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

По информации Marca, 27-летний валлиец считается в мадридском клубе неприкасаемым и входит в планы главного тренера Зинедина Зидана. Сам Бэйл, пропустивший половину прошлого сезона из-за травм, также не намерен менять клуб.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Бэйла в случае покупки форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

Контракт Бэйла с мадридцами рассчитан до 2022 года.