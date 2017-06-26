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    «Реал» готов продать Бэйла в случае трансфера Мбаппе

    Теги Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Гарет Бэйл Флорентино Перес Килиан Мбаппе

    «Реал» не оставляет попыток приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

    Сообщается, что президент мадридского клуба Флорентино Перес лично встретился с семьей 18-летнего француза в Париже после недавнего товарищеского матча между сборными Франции и Англии (3:2) и обсудил с ней возможный переход Мбаппе в «Реал».

    При этом, чтобы освободить место в составе, «Реал» готов расстаться с полузащитником Гаретом Бэйлом, пропустившим половину прошлого сезона из-за травм.

    Кроме того, вопреки появившейся на днях информации, сообщается, что Мбаппе не разговаривал о своем возможном трансфере с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

    Сам форвард хотел бы остаться в «Монако» при условии сохранения конкурентоспособного состава. На решение Мбаппе может повлиять вероятный уход из команды защитника Бенжамена Менди и хавбека Тома Лемара.

    Ранее из «Монако» в «Манчестер Сити» перешел Бернарду Силва. Тьемуэ Бакайоко и Фабиньо близки к переходам в «Челси» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.

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