Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об отношении болельщиков к сборной России.

«Надо вокруг сборной создать фон поддержки. Игроки все читают, все видят. Одно дело – когда критикует Кержаков, который сам забил больше ста голов, а есть критики, которые провели карьеру в пабах.

Другой сборной у нас нет. Инопланетяне не прилетят. Это молодая команда, футболисты могут ошибаться. Путь выбран. Эту команду надо поддерживать, и она вернет нам все результатом.

Мы все мониторим, но есть люди, которые ищут только негатив. Заходит на стадион и снимает, где лифт не закрывается, где двери. Это огромный проект, нужна объективная аналитика», – сказал Мутко.

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