Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курировавший строительство стадиона на Крестовском острове, прокомментировал информацию о том, что на объекте трудились работники из КНДР.

«Знаете, я строил дорогу между Хабаровском и Читой, которой до этого просто не было. Имел отношение к сочинским олимпийским объектам. На многие стройки мы привлекаем китайцев, корейцев, турок, сербов, армян, болгар, украинцев, итальянцев, молдаван. Работы хватит на всех.

Но в России очень жесткая миграционная политика и стандарты охраны труда. Каждую неделю мы находились под тотальным контролем. И условия для рабочих были надлежащими. Если бы вы приехали на этапе строительства – поразились бы качеству питания персонала и проживания в вахтовом городке. Рабочая одежда, пропускная система, два раза в неделю – баня. Какие рабы? О чем речь?

Кому-то очень хочется дискредитировать Россию. Пусть сначала у себя обеспечат такие условия, а потом критиканствуют. МИД Северной Кореи, кстати, опровергло этот фейк. Их людей на нашей стройке не было», – сказал чиновник.

Кто руководил стройкой стадиона в Петербурге