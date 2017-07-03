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    Игорь Албин о рабочих из КНДР: «На многие стройки мы привлекаем китайцев, корейцев, турок, армян, украинцев»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Крестовский политика Игорь Албин

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курировавший строительство стадиона на Крестовском острове, прокомментировал информацию о том, что на объекте трудились работники из КНДР.

    «Знаете, я строил дорогу между Хабаровском и Читой, которой до этого просто не было. Имел отношение к сочинским олимпийским объектам. На многие стройки мы привлекаем китайцев, корейцев, турок, сербов, армян, болгар, украинцев, итальянцев, молдаван. Работы хватит на всех.

    Но в России очень жесткая миграционная политика и стандарты охраны труда. Каждую неделю мы находились под тотальным контролем. И условия для рабочих были надлежащими. Если бы вы приехали на этапе строительства – поразились бы качеству питания персонала и проживания в вахтовом городке. Рабочая одежда, пропускная система, два раза в неделю – баня. Какие рабы? О чем речь?

    Кому-то очень хочется дискредитировать Россию. Пусть сначала у себя обеспечат такие условия, а потом критиканствуют. МИД Северной Кореи, кстати, опровергло этот фейк. Их людей на нашей стройке не было», – сказал чиновник.

    Кто руководил стройкой стадиона в Петербурге

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