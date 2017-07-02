Марадона посетил «Хоккейный город» СКА перед финалом Кубка конфедераций

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона побывал в комплексе «Хоккейный город СКА» в Санкт-Петербурге перед началом финального матча Кубка конфедераций.

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг вручил Марадоне хоккейный свитер с его фамилией и номером 10.

Марадона переоделся в хоккейную форму, вышел на лед и раздал автографы.

Фото: твиттер СКА

Марадона побывал в «Хоккейном городе» перед финалом Кубка Конфедераций. Шайба вместо мяча и лед вместо газона – легенде не помеха: pic.twitter.com/QFRbTlceDV — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 2 июля 2017 г.

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