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    Марадона посетил «Хоккейный город» СКА перед финалом Кубка конфедераций

    Теги СКА видео фото Диего Марадона КХЛ Кубок конфедераций Роман Ротенберг

    Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона побывал в комплексе «Хоккейный город СКА» в Санкт-Петербурге перед началом финального матча Кубка конфедераций.

    Вице-президент ФХР Роман Ротенберг вручил Марадоне хоккейный свитер с его фамилией и номером 10.

    Марадона переоделся в хоккейную форму, вышел на лед и раздал автографы.

    Фото: твиттер СКА

    «Любому захотелось бы стать тренером сборной России». Марадона хочет к нам

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