Марадона посетил «Хоккейный город» СКА перед финалом Кубка конфедераций
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона побывал в комплексе «Хоккейный город СКА» в Санкт-Петербурге перед началом финального матча Кубка конфедераций.
Вице-президент ФХР Роман Ротенберг вручил Марадоне хоккейный свитер с его фамилией и номером 10.
Марадона переоделся в хоккейную форму, вышел на лед и раздал автографы.
Фото: твиттер СКА
Марадона побывал в «Хоккейном городе» перед финалом Кубка Конфедераций. Шайба вместо мяча и лед вместо газона – легенде не помеха: pic.twitter.com/QFRbTlceDV— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 2 июля 2017 г.
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