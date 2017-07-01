Агент игрока «Бордо» Уна: «С нами контактировал Манчини, но мой клиент не хочет продолжать карьеру в России»
Агент полузащитника «Бордо» Адама Уна Самюэль Замбелли заявил, что его клиент отклонил предложения «Зенита» и «Ромы» ради перехода в «Наполи».
«Наполи» следил за Уна очень долго и делал несколько запросов. Это правда, что у нас были контакты с «Ромой» и «Зенитом», но «Наполи» проявляет интерес около года.
«Рома» начала переговоры слишком поздно, в начале июня, а когда с нами контактировал «Зенит» в лице Роберто Манчини, нас не убедил вариант с Россией. Это не тот чемпионат, где Уна хочет продолжить карьеру», – сказал агент.
Статистику 20-летнего Уна можно изучить здесь.
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