Агент полузащитника «Бордо» Адама Уна Самюэль Замбелли заявил, что его клиент отклонил предложения и «Ромы» ради перехода в «Наполи».

«Наполи» следил за Уна очень долго и делал несколько запросов. Это правда, что у нас были контакты с «Ромой» и «Зенитом», но проявляет интерес около года.

«Рома» начала переговоры слишком поздно, в начале июня, а когда с нами контактировал «Зенит» в лице , нас не убедил вариант с Россией. Это не тот чемпионат, где Уна хочет продолжить карьеру», – сказал агент.

Статистику 20-летнего Уна можно изучить здесь.