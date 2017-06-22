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    Хавбек «Бордо» Уна может перейти в «Зенит» за 15 млн евро

    Теги Зенит Бордо Премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Адам Уна

    Полузащитник «Бордо» Адам Уна может продолжить карьеру в «Зените», сообщает СalcioNapoli24.

    Интерес к 20-летнему французу также проявляют «Наполи» и «Рома». Итальянские клубы готовы заплатить за трансфер хавбека не более 12 миллионов евро, в то время как «Зенит» может предложить 15 миллионов.

    Предполагается, что зарплата Уна увеличится вдвое после перехода в российский клуб.

    В прошедшем сезоне молодой полузащитник забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи в 26 матчах чемпионата Франции.

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