Хавбек «Бордо» Уна может перейти в «Зенит» за 15 млн евро

Полузащитник «Бордо» Адам Уна может продолжить карьеру в , сообщает СalcioNapoli24.

Интерес к 20-летнему французу также проявляют «Наполи» и «Рома». Итальянские клубы готовы заплатить за трансфер хавбека не более 12 миллионов евро, в то время как «Зенит» может предложить 15 миллионов.

Предполагается, что зарплата Уна увеличится вдвое после перехода в российский клуб.

В прошедшем сезоне молодой полузащитник забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи в 26 матчах чемпионата Франции.