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    Хавбек «Бордо» Уна отказался от перехода в «Зенит» ради серии А

    Теги Зенит Бордо Рома Премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Адам Уна

    «Зенит» не сумел договориться с вингером «Бордо» Адамом Уна.

    Сообщается, что питерцы согласовали трансфер 20-летнего француза с жирондинским клубом, но сам Уна отказался от перехода в «Зенит», который был готов заплатить за него 15 миллионов евро.

    Уна предпочел бы продолжить карьеру в чемпионате Италии, где на него претендуют «Наполи» и «Рома».

    В 26 матчах прошлого чемпионата Франции на счету хавбека 3 гола и 2 результативные передачи.

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