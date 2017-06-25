Хавбек «Бордо» Уна отказался от перехода в «Зенит» ради серии А
«Зенит» не сумел договориться с вингером «Бордо» Адамом Уна.
Сообщается, что питерцы согласовали трансфер 20-летнего француза с жирондинским клубом, но сам Уна отказался от перехода в «Зенит», который был готов заплатить за него 15 миллионов евро.
Уна предпочел бы продолжить карьеру в чемпионате Италии, где на него претендуют «Наполи» и «Рома».
В 26 матчах прошлого чемпионата Франции на счету хавбека 3 гола и 2 результативные передачи.
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