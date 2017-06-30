Власти Москвы не разрешили провести акцию «За свободный интернет» 9 июля, сославшись на КК-2017

Власти Москвы отказали партии ПАРНАС в согласовании акции «За свободный интернет» 9 июля в связи с проведением Кубка конфедераций в столице.

«Данное публичное мероприятие не может быть согласовано с учетом масштабных мероприятий по обеспечению мер безопасности при проведении Кубка конфедераций 2017 года», – заявили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Усиленные меры будут сняты 13 июля.

Кроме того, проведению масштабных шествий могут помешать ремонтные работы улиц и дорог по программе «Моя улица», добавили в департаменте.

Участники акции планировали 9 июля с 14.00 до 16.00 пройти колонной по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова.

ПАРНАС намеревался потребовать от властей отменить цензуру в интернете, реабилитировать фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях, а также отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Заключительные матчи Кубка конфедераций пройдут 2 июля.

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