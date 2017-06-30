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    На финал Кубка конфедераций продано 53 тысячи билетов

    Теги сборная Германии сборная Чили болельщики Крестовский Кубок конфедераций Владимир Кириллов

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал о продаже билетов на финальный матч Кубка конфедераций-2017.

    «Уже продали 53 тысячи билетов. Для социальных незащищенных слоев населения нам дали 3 тысячи билетов, плюс полторы тысячи [распространили] в Ленинградской области, у волонтеров есть билеты.

    Стадион будет полностью заполнен», – сказал Кириллов.

    Матч между Германией и Чили пройдет 2 июля на «Крестовском».

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    • Германия
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    • Чили
      46%

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