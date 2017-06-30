На финал Кубка конфедераций продано 53 тысячи билетов
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал о продаже билетов на финальный матч Кубка конфедераций-2017.
«Уже продали 53 тысячи билетов. Для социальных незащищенных слоев населения нам дали 3 тысячи билетов, плюс полторы тысячи [распространили] в Ленинградской области, у волонтеров есть билеты.
Стадион будет полностью заполнен», – сказал Кириллов.
Матч между Германией и Чили пройдет 2 июля на «Крестовском».
Опрос
Ну и кто выиграет Кубок конфедераций: Германия или Чили?
14652 голосa 36
- Германия54%
- Чили46%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.