ЦСКА предложил контракт защитнику «Коринтианс» Аране
ЦСКА предложил контракт защитнику «Коринтианс» Гильерме Аране.
20-летним бразильцем также интересуются «Байер» и «Бордо». Сам футболист рассматривает вариант с переходом в немецкий клуб как приоритетный, отдавая меньшее предпочтение «Бордо» и ЦСКА.
Сумма возможного трансфера Араны оценивается в 10 миллионов евро, из которых 40% достанутся клубу, а еще 60% – представителям игрока.
Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.