ЦСКА предложил контракт защитнику «Коринтианс» Аране

предложил контракт защитнику «Коринтианс» Гильерме Аране.

20-летним бразильцем также интересуются и «Бордо». Сам футболист рассматривает вариант с переходом в немецкий клуб как приоритетный, отдавая меньшее предпочтение и ЦСКА.

Сумма возможного трансфера Араны оценивается в 10 миллионов евро, из которых 40% достанутся клубу, а еще 60% – представителям игрока.

Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.