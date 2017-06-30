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    ЦСКА предложил контракт защитнику «Коринтианс» Аране

    Теги ЦСКА Байер Бордо Коринтианс высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия возможные трансферы Гильерме Арана

    ЦСКА предложил контракт защитнику «Коринтианс» Гильерме Аране.

    20-летним бразильцем также интересуются «Байер» и «Бордо». Сам футболист рассматривает вариант с переходом в немецкий клуб как приоритетный, отдавая меньшее предпочтение «Бордо» и ЦСКА.

    Сумма возможного трансфера Араны оценивается в 10 миллионов евро, из которых 40% достанутся клубу, а еще 60% – представителям игрока.

    Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.

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