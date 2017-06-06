ЦСКА интересуется левым защитником «Эшторила» Айлтоном

Левый защитник «Эшторила» Аилтон Феррейра интересен и «Бенфике».

22-летний бразилец отыграл сезон-2016/17 на правах аренды в португальском клубе, после чего выкупил 45% прав игрока за 800 тысяч евро.

Бразильский владеет 15% прав на Аилтона, остальные права у третьих лиц.

Как сообщает Record, трансфер Аилтона оценивается в 3 миллиона евро.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.