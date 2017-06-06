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    ЦСКА интересуется левым защитником «Эшторила» Айлтоном

    Теги ЦСКА высшая лига Португалия Бенфика Флуминенсе высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия возможные трансферы Эшторил Аилтон Феррейра

    Левый защитник «Эшторила» Аилтон Феррейра интересен ЦСКА и «Бенфике».

    22-летний бразилец отыграл сезон-2016/17 на правах аренды в португальском клубе, после чего «Эшторил» выкупил 45% прав игрока за 800 тысяч евро.

    Бразильский «Флуминенсе» владеет 15% прав на Аилтона, остальные права у третьих лиц.

    Как сообщает Record, трансфер Аилтона оценивается в 3 миллиона евро.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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