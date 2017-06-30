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    Лодыгин, Панюков, Карпов и Кержаков-младший полетели на сбор с «Зенитом»

    Теги Зенит Артем Дзюба Юрий Жирков Михаил Кержаков Александр Анюков Кристиан Нобоа Бранислав Иванович Премьер-лига Россия Хави Гарсия Доменико Кришито Игорь Смольников Йоан Молло Александр Кокорин Олег Шатов Дмитрий Полоз Александр Ерохин Жулиано Маурисио Ибрагим Цаллагов Денис Терентьев Егор Бабурин Андрей Лунев Роберт Мак Эрнани Андрей Панюков Юрий Лодыгин Лука Джорджевич Далер Кузяев Максим Карпов

    «Зенит» официально опубликовал список игроков, полетевших на сбор, который пройдет в австрийском Китцбюэле.

    Тренерский штаб во главе с Роберто Манчини вызвал 27 футболистов.

    Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

    Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Максим Карпов, Юрий Жирков, Денис Терентьев.

    Полузащитники: Хави Гарсия, Ибрагим Цаллагов, Олег Шатов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Маурисио, Кристиан Нобоа, Жулиано, Роберт Мак, Йоан Молло.

    Нападающие: Андрей Панюков, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.

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