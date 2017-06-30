Лодыгин, Панюков, Карпов и Кержаков-младший полетели на сбор с «Зенитом»
«Зенит» официально опубликовал список игроков, полетевших на сбор, который пройдет в австрийском Китцбюэле.
Тренерский штаб во главе с Роберто Манчини вызвал 27 футболистов.
Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.
Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Максим Карпов, Юрий Жирков, Денис Терентьев.
Полузащитники: Хави Гарсия, Ибрагим Цаллагов, Олег Шатов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Маурисио, Кристиан Нобоа, Жулиано, Роберт Мак, Йоан Молло.
Нападающие: Андрей Панюков, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.
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