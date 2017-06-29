Пресс-служба хабаровского СКА сообщила о том, что клуб согласился поменяться матчами чемпионата России-2017/18 с ЦСКА.

«По просьбе руководства ЦСКА игра 3-го тура с участием двух армейских клубов РФПЛ состоится в Москве, но хозяином поля останется .

По согласованию с лигой, ЦСКА и хабаровский СКА поменялись порядком проведения матчей. В столицу Дальневосточного федерального округа один из самых титулованных российских футбольных клубов приедет во втором круге чемпионата, в ноябре.

Причина переноса – участие ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов. Первый матч отборочного раунда главного турнира для клубов УЕФА ЦСКА проводит 25 или 26 июля, ответная игра пройдет 1 или 2-го августа.

Дата игры ЦСКА и «СКА Хабаровск» первого круга чемпионата России 2017/18 – 29 июля», – говорится в заявлении СКА.

Сезон РФПЛ начнется 15 июля, матч «Спартак» – «Динамо» пройдет во вторник, 18 июля

РФПЛ ввела фиксированное время начала матчей