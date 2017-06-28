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    Сезон РФПЛ начнется 15 июля, матч «Спартак» – «Динамо» пройдет во вторник, 18 июля

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия РФПЛ Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Краснодар Уфа Тосно календарь

    РФПЛ представила календарь первых восьми туров ближайшего чемпионата.

    1-й тур

    15 июля (суббота)

    «Урал» – «Ростов» – 15.00

    «Тосно» – «Уфа» – 17.30

    «Анжи» – ЦСКА – 20.00

    16 июля (воскресенье)

    «СКА-Хабаровск» – «Зенит» – 11.00

    «Рубин» – «Краснодар» – 17.30

    «Ахмат» – «Амкар» – 21.30

    18 июля (вторник)

    «Локомотив» – «Арсенал» – 19.30

    «Спартак» – «Динамо» – 19.30

    2-й тур

    3-й тур

    4-й тур

    5-й тур

    6-й тур

    7-й тур

    8-й тур

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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