Сезон РФПЛ начнется 15 июля, матч «Спартак» – «Динамо» пройдет во вторник, 18 июля
РФПЛ представила календарь первых восьми туров ближайшего чемпионата.
1-й тур
15 июля (суббота)
«Урал» – «Ростов» – 15.00
«Тосно» – «Уфа» – 17.30
«Анжи» – ЦСКА – 20.00
16 июля (воскресенье)
«СКА-Хабаровск» – «Зенит» – 11.00
«Рубин» – «Краснодар» – 17.30
«Ахмат» – «Амкар» – 21.30
18 июля (вторник)
«Локомотив» – «Арсенал» – 19.30
«Спартак» – «Динамо» – 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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