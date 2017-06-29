Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о том, повлияет ли ЧМ-2018 на российский футбол.

«Думаю, толчок развитию футбола в России ЧМ-2018 не даст. Те, кто сегодня этим живут, после чемпионата мира сразу обо всем забудут.

Но для страны это большой толчок. Посмотрите, как развивается Ростов-на-Дону, Калининград, другие города.

Также приедут болельщики из-за границы, которые думают, что мы на границах держим ракеты, чтобы всех уничтожить. Увидят, что это не так, что мы дружелюбны, открыты, говорим на их языках», – сказал Гинер.

Евгений Гинер: «Все-таки считаю Россию футбольной страной. Просто мы второсортная футбольная страна»

Возможно, в России все-таки любят футбол