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    Евгений Гинер: «ЧМ-2018 не даст толчок развитию футбола в России»

    Теги ЦСКА Евгений Гинер Премьер-лига Россия болельщики ЧМ-2018

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о том, повлияет ли ЧМ-2018 на российский футбол.

    «Думаю, толчок развитию футбола в России ЧМ-2018 не даст. Те, кто сегодня этим живут, после чемпионата мира сразу обо всем забудут.

    Но для страны это большой толчок. Посмотрите, как развивается Ростов-на-Дону, Калининград, другие города.

    Также приедут болельщики из-за границы, которые думают, что мы на границах держим ракеты, чтобы всех уничтожить. Увидят, что это не так, что мы дружелюбны, открыты, говорим на их языках», – сказал Гинер.

    Евгений Гинер: «Все-таки считаю Россию футбольной страной. Просто мы второсортная футбольная страна»

    Возможно, в России все-таки любят футбол

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