Евгений Гинер: «Все-таки считаю Россию футбольной страной. Просто мы – второсортная футбольная страна»
Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался по поводу российского футбола.
«Никто не хочет уезжать из нашего футбола. Почему? Здесь он условно получает пять миллионов, а в Европе – 700 тысяч. Может быть, только молодые могут поехать. Нет таких зарплат в мире, как у нас.
Если только в топ-клубах. Но там и играют топовые игроки! И топовые клубы продают футболки, например, с фамилией Алексиса Санчеса. Зарабатывают. А у нас, при всем уважении, Саша Головин.
Я все-таки считаю нас футбольной страной. Мы умеем играть. Просто мы – второсортная футбольная страна. Но можем обыгрывать серьезные европейские клубы», – сказал Гинер на лекции в бизнес-школе RMA.
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