Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался по поводу российского футбола.

«Никто не хочет уезжать из нашего футбола. Почему? Здесь он условно получает пять миллионов, а в Европе – 700 тысяч. Может быть, только молодые могут поехать. Нет таких зарплат в мире, как у нас.

Если только в топ-клубах. Но там и играют топовые игроки! И топовые клубы продают футболки, например, с фамилией . Зарабатывают. А у нас, при всем уважении, Саша Головин.

Я все-таки считаю нас футбольной страной. Мы умеем играть. Просто мы – второсортная футбольная страна. Но можем обыгрывать серьезные европейские клубы», – сказал Гинер на лекции в бизнес-школе RMA.