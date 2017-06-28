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    Евгений Гинер: «Все-таки считаю Россию футбольной страной. Просто мы – второсортная футбольная страна»

    Теги ЦСКА Евгений Гинер Премьер-лига Россия бизнес

    Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался по поводу российского футбола.

    «Никто не хочет уезжать из нашего футбола. Почему? Здесь он условно получает пять миллионов, а в Европе – 700 тысяч. Может быть, только молодые могут поехать. Нет таких зарплат в мире, как у нас.

    Если только в топ-клубах. Но там и играют топовые игроки! И топовые клубы продают футболки, например, с фамилией Алексиса Санчеса. Зарабатывают. А у нас, при всем уважении, Саша Головин.

    Я все-таки считаю нас футбольной страной. Мы умеем играть. Просто мы – второсортная футбольная страна. Но можем обыгрывать серьезные европейские клубы», – сказал Гинер на лекции в бизнес-школе RMA.

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