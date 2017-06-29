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    Евгений Гинер: «Этот Кубок конфедераций был последним. Он просто никому не нужен»

    Теги ЦСКА Евгений Гинер Премьер-лига Россия сборная России ФИФА Кубок конфедераций

    Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о перспективах Кубка конфедераций.

    «Насколько я знаю, этот Кубок конфедераций был последним. Он просто никому не нужен. Этот турнир придумал король Саудовской Аравии.

    Он нужен стране-хозяйке чемпионата мира, он нужен ФИФА, потому что это репетиция всего: готовности арен, логистики, проверки инфраструктуры.

    Думаю, в дальнейшем молодежный чемпионат мира будет проходить за год до чемпионата мира. И мне неприятно, что СМИ так ко всему относятся: «Мы не так сыграли, мы проиграли Мексике». Главное, чтобы тренер и игроки сделали выводы», – сказал Гинер.

    Возможно, в России все-таки любят футбол

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