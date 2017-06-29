Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о перспективах Кубка конфедераций.

«Насколько я знаю, этот конфедераций был последним. Он просто никому не нужен. Этот турнир придумал король Саудовской Аравии.

Он нужен стране-хозяйке чемпионата мира, он нужен , потому что это репетиция всего: готовности арен, логистики, проверки инфраструктуры.

Думаю, в дальнейшем молодежный чемпионат мира будет проходить за год до чемпионата мира. И мне неприятно, что СМИ так ко всему относятся: «Мы не так сыграли, мы проиграли Мексике». Главное, чтобы тренер и игроки сделали выводы», – сказал Гинер.

Возможно, в России все-таки любят футбол