Евгений Гинер: «Этот Кубок конфедераций был последним. Он просто никому не нужен»
Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о перспективах Кубка конфедераций.
«Насколько я знаю, этот Кубок конфедераций был последним. Он просто никому не нужен. Этот турнир придумал король Саудовской Аравии.
Он нужен стране-хозяйке чемпионата мира, он нужен ФИФА, потому что это репетиция всего: готовности арен, логистики, проверки инфраструктуры.
Думаю, в дальнейшем молодежный чемпионат мира будет проходить за год до чемпионата мира. И мне неприятно, что СМИ так ко всему относятся: «Мы не так сыграли, мы проиграли Мексике». Главное, чтобы тренер и игроки сделали выводы», – сказал Гинер.
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