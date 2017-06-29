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    Бюджет РФПЛ в сезоне-2017/18 составит порядка 55 млн долларов

    Теги Сергей Прядкин Премьер-лига Россия бизнес РФПЛ

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о бюджете лиги на следующий сезон, а также о возможном сотрудничестве с новыми спонсорами.

    О бюджете

    «Бюджет еще не утвержден, но, учитывая, что мы подписали контракт с новым серьезным партнером, он вырастет примерно на 10 процентов.

    Бюджет у нас был в районе 50 миллионов долларов. Значит, в новом сезоне составит порядка 55 миллионов, а, может быть, даже больше».

    О контракте с «Лигой Ставок»

    «Могу сказать, что он больше, чем контракт с титульным спонсором (компанией «Росгоссхтрах» – прим. Sports.ru). Это очень хорошие деньги».

    О спонсоре из числа пивных компаний

    «Нужно разрешение на пролив пива на стадионах. Им хочется не в узком кругу себя рекламировать, а получать реальный доход».

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