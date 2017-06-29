Бюджет РФПЛ в сезоне-2017/18 составит порядка 55 млн долларов

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о бюджете лиги на следующий сезон, а также о возможном сотрудничестве с новыми спонсорами.

О бюджете

«Бюджет еще не утвержден, но, учитывая, что мы подписали контракт с новым серьезным партнером, он вырастет примерно на 10 процентов.

Бюджет у нас был в районе 50 миллионов долларов. Значит, в новом сезоне составит порядка 55 миллионов, а, может быть, даже больше».

О контракте с «Лигой Ставок»

«Могу сказать, что он больше, чем контракт с титульным спонсором (компанией «Росгоссхтрах» – прим. Sports.ru). Это очень хорошие деньги».

О спонсоре из числа пивных компаний

«Нужно разрешение на пролив пива на стадионах. Им хочется не в узком кругу себя рекламировать, а получать реальный доход».