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    РФПЛ планирует ввести потолок зарплат для молодых игроков со следующего сезона

    Теги Сергей Прядкин Премьер-лига Россия бизнес РФПЛ

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2017/18 в лиге может быть введен потолок зарплат для молодых футболистов.

    «Профессиональное сообщество российского футбола вышло с единой позицией – для начала мы хотим сделать потолок зарплат для молодых игроков. Возраст мы пока определяем – или 21 год, или 23.

    Это предложение нашло поддержку в том числе и у клубов РФПЛ, и мы этот вопрос доведем до конца. Мы попробуем ввести этот потолок в премьер-лиге уже в следующем сезоне», – сказал Прядкин.

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