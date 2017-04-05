РФПЛ планирует ввести потолок зарплат для молодых игроков со следующего сезона

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2017/18 в лиге может быть введен потолок зарплат для молодых футболистов.

«Профессиональное сообщество российского футбола вышло с единой позицией – для начала мы хотим сделать потолок зарплат для молодых игроков. Возраст мы пока определяем – или 21 год, или 23.

Это предложение нашло поддержку в том числе и у клубов РФПЛ, и мы этот вопрос доведем до конца. Мы попробуем ввести этот потолок в премьер-лиге уже в следующем сезоне», – сказал Прядкин.