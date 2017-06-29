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    Хуан Антонио Пицци: «Всем советую побывать в Казани. Это прекрасный, очень красивый город»

    Теги сборная Чили Кубок конфедераций Хуан Антонио Пицци

    Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после полуфинального матча Кубка конфедераций со сборной Португалии (0:0, по пенальти — 3:0) рассказал, что его впечатлила Казань.

    «В Казани нас очень тепло, радушно принимали. Я здесь был ранее, еще зимой. Этот город может быть очень холодным, со снегопадами.

    Как бы то ни было, мне здесь очень нравится в любое время года. И я понимаю, что было бы лучше, если бы у нас было больше времени, чтобы ознакомиться с достопримечательностями.

    Всем советую побывать в Казани. Это прекрасный, очень красивый город», – сказал Пицци.

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