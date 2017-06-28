Переход Маноласа в «Зенит» может сорваться

У наблюдаются сложности в переговорах с защитником «Ромы» .

На данный момент стороны приостановили переговоры, поскольку последний раунд переговоров выдался негативным – практически по всем пунктам прийти к согласию не удалось.

Трансфер рискует сорваться – представители «Зенита», в том числе главный тренер , остались крайне недовольны поведением игрока. Будущее возможного перехода определится в ближайшие сутки.

Ранее сообщалось, что Манолас остался недоволен тем, что хочет закрепить его зарплату в рублях.