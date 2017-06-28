Переход Маноласа в «Зенит» может сорваться
У «Зенита» наблюдаются сложности в переговорах с защитником «Ромы» Костасом Маноласом.
На данный момент стороны приостановили переговоры, поскольку последний раунд переговоров выдался негативным – практически по всем пунктам прийти к согласию не удалось.
Трансфер рискует сорваться – представители «Зенита», в том числе главный тренер Роберто Манчини, остались крайне недовольны поведением игрока. Будущее возможного перехода определится в ближайшие сутки.
Ранее сообщалось, что Манолас остался недоволен тем, что «Зенит» хочет закрепить его зарплату в рублях.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.