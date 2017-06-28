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    Переход Маноласа в «Зенит» может сорваться

    Теги Зенит Рома Роберто Манчини Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Костас Манолас

    У «Зенита» наблюдаются сложности в переговорах с защитником «Ромы» Костасом Маноласом.

    На данный момент стороны приостановили переговоры, поскольку последний раунд переговоров выдался негативным – практически по всем пунктам прийти к согласию не удалось.

    Трансфер рискует сорваться – представители «Зенита», в том числе главный тренер Роберто Манчини, остались крайне недовольны поведением игрока. Будущее возможного перехода определится в ближайшие сутки.

    Ранее сообщалось, что Манолас остался недоволен тем, что «Зенит» хочет закрепить его зарплату в рублях.

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