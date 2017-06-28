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    Сергей Прядкин: «20-й тур поставлен на 10 декабря в связи с готовностью полей»

    Теги Сергей Прядкин Премьер-лига Россия Кубок России РФС РФПЛ календарь

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что решение назначить 20-й тур чемпионата на 10 декабря связано с готовностью полей.

    «20-й тур поставлен на 10 декабря в связи с готовностью полей, которые обычно лучше в это время, чем в феврале. Если будет аномальная погода, то есть резервные дни для этого. В крайнем случае мы задействуем дни Кубка России по согласованию с РФС», – сказал Прядкин журналистам.

    Календарь нового сезона был официально представлен руководством РФС и РФПЛ сегодня. Чемпионат начнется 15 июля, и до зимнего перерыва команды должны сыграть 20 туров, последний из которых назначен на 10 декабря.

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