Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что решение назначить 20-й тур чемпионата на 10 декабря связано с готовностью полей.

«20-й тур поставлен на 10 декабря в связи с готовностью полей, которые обычно лучше в это время, чем в феврале. Если будет аномальная погода, то есть резервные дни для этого. В крайнем случае мы задействуем дни Кубка России по согласованию с РФС», – сказал Прядкин журналистам.

Календарь нового сезона был официально представлен руководством РФС и РФПЛ сегодня. Чемпионат начнется 15 июля, и до зимнего перерыва команды должны сыграть 20 туров, последний из которых назначен на 10 декабря.